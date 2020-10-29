Дочь легендарного актера по-прежнему отказывается признавать ведущего родственником

Отношения Карины Мишулиной и Тимура Еремеева нельзя назвать простыми. Заявление ведущего "На самом деле" о родстве дочь советского актера восприняла в штыки, однако спустя какое-то время звезды все же помирились. Общаются ли артисты теперь, выяснили журналисты.

После многочисленных разбирательств в эфире ток-шоу Тимура Еремеева все же признали внебрачным сыном Спартака Мишулина – на родство указали результаты ДНК-экспертизы. Звезда "Физрука" в достоверности теста усомнилась, однако все же решила примириться со сводным братом.

В 2017 г. Карина опубликовала совместное фото с Тимуром, написав, что этот путь для нее был непростым, полным боли и обид. Несмотря на это, добро должно побеждать – начало положено, добавила актриса.

Тем не менее артистка до сих пор отказывается признавать Еремеева сыном Мишулина. В прошлом году она опубликовала решение суда, согласно которому папой ведущий знаменитого актера называть не может. Кинозвезда уточнила: официально родство не подтверждено.

При этом стоит отметить, что изначально Еремеев заявил: он ни на что не претендует, а просто хочет узнать правду о своем родителе. Для дочки Мишулина же мысль о неверности отца оказалась чудовищной.

Сейчас ведущим "На самом деле" стал Еремеев, а публичные разбирательства между артистами прекратились. Мишулина заявила: она счастлива, что ей больше не приходится ходить по ток-шоу, кроме того, в программе актера она бы никогда не стала сниматься.

"Все эти программы про меня и моего отца вспоминаю как страшный сон, – призналась кинозвезда. - Да и как можно пойти к человеку, который растоптал имя отца и довел мою маму до инсульта".

Мишулина рассказала в беседе с "Дни.ру", что не испытывает к Еремееву никаких чувств, ведь он втянул ее семью в грязь ради славы.