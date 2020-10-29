Парень довольно известен среди молодежи

В Интернете активно обсуждают сходство рэпера Моргенштерна с телеведущим Александром Васильевым в молодости. Пользователи Сети предположили, что Алишер может быть внебрачным сыном звезды "Модного приговора".

Поводом к возникновению данной теории стала свежая публикация Васильева в "Инстаграм". На первой фотографии, где запечатлен историк моды в юные годы, подписчики увидели черты Моргенштерна – квадратная форма лица, карие глаза, тонкие губы и нос.

"Похож на Моргенштерна", – написал один из пользователей.

Васильев не оставил комментарий без внимания.

"Скорее, он на меня", – ответил ведущий.

Еще несколько человек отметили сходства между Алишером и Александром Александровичем.

"Моргенштерн вылитый, только без тату", "Я сначала тоже подумала, что Моргенштерн", – не унимались комментаторы.

Васильев с юмором отнесся к теории о том, что он является отцом скандально-известного рэпера. В разделе "сторис" искусствовед опубликовал картинку, где положил руку на лицо, а рядом написано: "Ну давай, ты еще пошути, что я отец Моргенштерна", передает URA.RU.

Сам Алишер пока никак не прокомментировал эту новость.

Ранее появилась информация о том, что Алла Пугачева отказала жаждущему Васильеву.