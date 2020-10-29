Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
В Интернете активно обсуждают сходство рэпера Моргенштерна с телеведущим Александром Васильевым в молодости. Пользователи Сети предположили, что Алишер может быть внебрачным сыном звезды "Модного приговора".
Поводом к возникновению данной теории стала свежая публикация Васильева в "Инстаграм". На первой фотографии, где запечатлен историк моды в юные годы, подписчики увидели черты Моргенштерна – квадратная форма лица, карие глаза, тонкие губы и нос.
"Похож на Моргенштерна", – написал один из пользователей.
Васильев не оставил комментарий без внимания.
"Скорее, он на меня", – ответил ведущий.
Еще несколько человек отметили сходства между Алишером и Александром Александровичем.
"Моргенштерн вылитый, только без тату", "Я сначала тоже подумала, что Моргенштерн", – не унимались комментаторы.
Васильев с юмором отнесся к теории о том, что он является отцом скандально-известного рэпера. В разделе "сторис" искусствовед опубликовал картинку, где положил руку на лицо, а рядом написано: "Ну давай, ты еще пошути, что я отец Моргенштерна", передает URA.RU.
Сам Алишер пока никак не прокомментировал эту новость.
Ранее появилась информация о том, что Алла Пугачева отказала жаждущему Васильеву.
Отношения нашей страны с Евросоюзом и НАТО зашли в тупик
До выборов президента никаких серьезных заявлений с американской стороны ждать не стоит