Жених набросился на ведущих "Давай поженимся"

Очередная перепалка произошла в эфире "Давай поженимся". Ведущая Лариса Гузеева задала жениху резкий вопрос, однако тот не растерялся и жестко раскритиковал и звезду, и ее коллегу по шоу Розу Сябитову.

Артистка спросила у пришедшего в студию адвоката, не он ли пишет ей оскорбительные комментарии в соцсетях. На что жених тут же ответил:

"Вы немного путаете, вы себе не льстите".

Затем мужчина продолжил нападать, намекнув, что шоу уже надоело зрителям, а ведущие задают одни и те же вопросы:

"Программе вашей действительно, на мой взгляд, репертуар уже нужно менять".

Жених также прошелся и по Сябитовой, упрекнув сваху в том, что на первое место она ставит выгоду и финансовый вопрос, а не чувства между людьми. В ответ на обвинения Гузеева попросила адвоката принести ей доказательства того, что она действительно заявляла об обязанности мужчины платить женщинам.

Несмотря на перепалку, далее шоу прошло по плану. В конце передачи мужчина вышел из студии с невестой.

Ранее Гузеева спровоцировала очередной скандал на шоу, на этот раз уже набросившись на невесту.