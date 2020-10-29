В последнее время поведение певицы сильно изменилось

Имя Татьяны Овсиенко вот уже некоторое время мелькает в различных СМИ. Одни начали обвинять певицу в злоупотреблении алкоголем, другие же предположили, что она стала жертвой домашнего насилия. Соседи артистки подлили масла в огонь.

Пенсионерки, проживающие в одном подъезде с Овсиенко, рассказали, что часто видят певицу в странном, несколько неадекватном состоянии. Якобы она постоянно прячет глаза за черными очками и не смотрит по сторонам, передает Popcake.

"Одеваться стала как-то странно, перестала здороваться, лицо какое-то опухшее", – поделились наблюдениями бдительные женщины.

Сама Татьяна никак не комментирует данную информацию. Единственное, на что ответила певица – это слухи о побоях. Овсиенко опровергла новости о том, что гражданский супруг Александр Меркулов поднимает на нее руку. По словам певицы, синяки на ее теле – это неприятная особенность организма, а также неаккуратные, импульсивные движения на сцене.

Также стало известно, что Татьяна Овсиенко составила завещание, где указала своими наследниками сына и внуков. Однако туда не попал супруг артистки, что вызвало недоумение со стороны общественности.