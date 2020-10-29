Соседи забили тревогу из-за состояния Овсиенко

Соседи забили тревогу из-за состояния Овсиенко
Татьяна Овсиенко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
В последнее время поведение певицы сильно изменилось

Имя Татьяны Овсиенко вот уже некоторое время мелькает в различных СМИ. Одни начали обвинять певицу в злоупотреблении алкоголем, другие же предположили, что она стала жертвой домашнего насилия. Соседи артистки подлили масла в огонь.

Пенсионерки, проживающие в одном подъезде с Овсиенко, рассказали, что часто видят певицу в странном, несколько неадекватном состоянии. Якобы она постоянно прячет глаза за черными очками и не смотрит по сторонам, передает Popcake.

"Одеваться стала как-то странно, перестала здороваться, лицо какое-то опухшее", – поделились наблюдениями бдительные женщины.

Сама Татьяна никак не комментирует данную информацию. Единственное, на что ответила певица – это слухи о побоях. Овсиенко опровергла новости о том, что гражданский супруг Александр Меркулов поднимает на нее руку. По словам певицы, синяки на ее теле – это неприятная особенность организма, а также неаккуратные, импульсивные движения на сцене.

Также стало известно, что Татьяна Овсиенко составила завещание, где указала своими наследниками сына и внуков. Однако туда не попал супруг артистки, что вызвало недоумение со стороны общественности. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия приостановила сотрудничество с Западом - политолог

Отношения нашей страны с Евросоюзом и НАТО зашли в тупик

Угрозы США разместить ракеты в Европе являются блефом – эксперт

До выборов президента никаких серьезных заявлений с американской стороны ждать не стоит

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей