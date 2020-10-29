Из-за семейной тайны Заворотнюк разгорелся скандал

Из-за семейной тайны Заворотнюк разгорелся скандал
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Семья актрисы уже готовит иск

Анастасия Макеева раскрыла шокирующую правду о ребенке Анастасии Заворотнюк. Теперь звезде, заявившей всему свету о "тайне" онкобольной артистки, грозят серьезные неприятности.

Актриса рассказала, что младшая дочь появилась на свет якобы от суррогатной матери. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" пришла в бешенство от таких новостей. 

Сейчас муж Заворотнюк Петр Чернышев готовит иск в суд. Пара хочет засудить Макееву за клевету.

"Какое право она имела затрагивать их семью в разговоре, еще и в такие тяжелые времена? Насте надо поправляться, а не слушать чушь, которую придумала Макеева", – цитирует друга спортсмена портал "Popcake".

Стоит отметить, что сама Заворотнюк уже не раз опровергала слухи о том, каким образом ее дочь появилась на свет. Она заявляла, что все произошло "естественно".

Сама Макеева пока никак не комментировала сообщения в СМИ о том, что семья Заворотнюк планирует подать на нее в суд. 

Напомним, что в октябре 2018 года у Заворотнюк и Чернышева родилась дочка. Девочку назвали Милой. При этом знакомый актрисы слышал, что звезда родила дочь не сама.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Когда вырастут пенсии у россиян: профсоюзы назвали условие

Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ

Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей