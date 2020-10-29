Семья актрисы уже готовит иск

Анастасия Макеева раскрыла шокирующую правду о ребенке Анастасии Заворотнюк. Теперь звезде, заявившей всему свету о "тайне" онкобольной артистки, грозят серьезные неприятности.

Актриса рассказала, что младшая дочь появилась на свет якобы от суррогатной матери. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" пришла в бешенство от таких новостей.

Сейчас муж Заворотнюк Петр Чернышев готовит иск в суд. Пара хочет засудить Макееву за клевету.

"Какое право она имела затрагивать их семью в разговоре, еще и в такие тяжелые времена? Насте надо поправляться, а не слушать чушь, которую придумала Макеева", – цитирует друга спортсмена портал "Popcake".

Стоит отметить, что сама Заворотнюк уже не раз опровергала слухи о том, каким образом ее дочь появилась на свет. Она заявляла, что все произошло "естественно".

Сама Макеева пока никак не комментировала сообщения в СМИ о том, что семья Заворотнюк планирует подать на нее в суд.

Напомним, что в октябре 2018 года у Заворотнюк и Чернышева родилась дочка. Девочку назвали Милой. При этом знакомый актрисы слышал, что звезда родила дочь не сама.