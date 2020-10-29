Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что Павел Прилучный и его возлюбленная Мирослава Карпович расстались. Однако папарацци удалось застать пару во время совместного похода в супермаркет.
Оказалось, что после совместного спектакля "Косметика врага" звезда "Закрытой школы" сел в один автомобиль, а его избранница – в другой. Но, кажется, что Карпович не выдержала, поэтому спустя время догнала Прилучного и пересела в его машину. После пара отравилась за покупками, пишет "Super.ru"
Ранее СМИ писали о том, что актер порвать с "Папиной дочкой" и вернуться к своей бывшей супруге. Поговаривали, что возможная причина расставания – слишком большое давление со стороны Мирославы и ее мамы, которые пытались поскорее затащить недавно разведенного артиста в ЗАГС.
Сама Карпович, которая, по словам друзей, даже планировала обратиться к психологу, отказалась комментировать новости о расставании. А вот для Агаты Муцениеце сообщения о том, что ее бывший муж хочет все вернуть стали очень неожиданными. Ее менеджер рассказал, что сейчас актрису никак не интересует личная жизнь ее бывшего возлюбленного.
Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ
Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"