Не хочет отпускать: Карпович бросилась за уехавшим в одиночестве Прилучным

Не хочет отпускать: Карпович бросилась за уехавшим в одиночестве Прилучным
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пару застукали вместе после слухов о расставании

Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что Павел Прилучный и его возлюбленная Мирослава Карпович расстались. Однако папарацци удалось застать пару во время совместного похода в супермаркет. 

Оказалось, что после совместного спектакля "Косметика врага" звезда "Закрытой школы" сел в один автомобиль, а его избранница – в другой. Но, кажется, что Карпович не выдержала, поэтому спустя время догнала Прилучного и пересела в его машину. После пара отравилась за покупками, пишет "Super.ru"

Ранее СМИ писали о том, что актер порвать с "Папиной дочкой" и вернуться к своей бывшей супруге. Поговаривали, что возможная причина расставания – слишком большое давление со стороны Мирославы и ее мамы, которые пытались поскорее затащить недавно разведенного артиста в ЗАГС. 

Сама Карпович, которая, по словам друзей, даже планировала обратиться к психологу, отказалась комментировать новости о расставании. А вот для Агаты Муцениеце сообщения о том, что ее бывший муж хочет все вернуть стали очень неожиданными. Ее менеджер рассказал, что сейчас актрису никак не интересует личная жизнь ее бывшего возлюбленного. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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