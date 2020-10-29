Пару застукали вместе после слухов о расставании

Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что Павел Прилучный и его возлюбленная Мирослава Карпович расстались. Однако папарацци удалось застать пару во время совместного похода в супермаркет.

Оказалось, что после совместного спектакля "Косметика врага" звезда "Закрытой школы" сел в один автомобиль, а его избранница – в другой. Но, кажется, что Карпович не выдержала, поэтому спустя время догнала Прилучного и пересела в его машину. После пара отравилась за покупками, пишет "Super.ru"

Ранее СМИ писали о том, что актер порвать с "Папиной дочкой" и вернуться к своей бывшей супруге. Поговаривали, что возможная причина расставания – слишком большое давление со стороны Мирославы и ее мамы, которые пытались поскорее затащить недавно разведенного артиста в ЗАГС.

Сама Карпович, которая, по словам друзей, даже планировала обратиться к психологу, отказалась комментировать новости о расставании. А вот для Агаты Муцениеце сообщения о том, что ее бывший муж хочет все вернуть стали очень неожиданными. Ее менеджер рассказал, что сейчас актрису никак не интересует личная жизнь ее бывшего возлюбленного.