Поклонники актрисы гадают, кто станет отцом ребенка

Казалось, что в паре Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова наконец-то воцарилась настоящая идиллия. Супруги передумали разводиться и даже захотели родить ребенка. Однако в паре вновь произошел разлад и в СМИ вновь появились сообщения о возможном расставании. Только вот от идеи родить наследника актриса якобы отказываться не собирается.

Лидию Николаевну не смущает ее возраст. Сейчас 82-летняя артистка занимается поисками суррогатной матери. Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая в разговоре с журналистами подтвердила эту информацию.

"Суррогатное материнство не запрещено законом. И если моя доверительница действительно примет такое решение, то она станет прекрасной и любящей мамой. В этом можно даже не сомневаться", – передает слова правозащитницы портал "Собеседник.ру".

Актриса, которая является матерью трех дочерей, сейчас мечтает о мальчике. А вот информацию о том, кто станет отцом ребенка, звезда пока не раскрывает. В СМИ предположили, что вряд ли Алибасов сможет стать родителем из-за проблем со здоровьем.

Возможно, отцом станет молодой человек, которого стали часто замечать в компании актрисы. На вид новому фавориту Федосеевой-Шукшиной не более 40. лет. Не так давно парочку застукали в одном из столичных кафе, в котором актриса и ее спутник отлично проводили время, смеялись, фотографировались и целовались.