Запись творческого процесса вел сын Примадонны

Максим Галкин в очередной раз порадовал свою многомиллионную аудиторию. Шоумен дал многочисленным подписчикам возможность полюбоваться на звездных наследников Лизу и Гарри, а также запечатлел на видео любимую супругу Аллу Пугачеву.

На этот раз комик похвастался достижениями дочери. На кадрах девочка вместе с легендарной матерью исполняют музыкальную композицию на рояле. Девочка старательно нажимает на нужные клавиши. За процессом бдительно следит Алла Борисовна, а при необходимости и подключается к игре.

Оператором забавного видео выступил Гарри, который в конце тоже заглянул в объектив и задорно рассмеялся. Ролик вызвал бурную реакцию у фанатов знаменитостей.

"Молодцы мама и доченька", "Классное семейство", "Дай бог, чтобы вы и дальше также светились от счастья", "На все руки мастера: поют, играют и снимают", "Такие смешные", – умиляются пользователи Сети.

К слову, некоторые обратили внимание на прекрасный внешний вид Примадонны. В комментариях к посту отметили, что 71-летняя артистка выглядит "как девочка".

Кстати, детки Галкина и Пугачевой не всегда так бодры и веселы, как на этом видео. Недавно шоумен показал грустных детей перед школой.