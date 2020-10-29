"Это низко": Наргиз отказалась общаться с Кудрявцевой

"Это низко": Наргиз отказалась общаться с Кудрявцевой
Наргиз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда объяснила, почему не любит афишировать свою личную жизнь

Наргиз Закирова стала известна еще в 2013 году, когда дошла до финала в шоу "Голос". После это ее карьера пошла в гору. Только вот свою личную жизнь артистка держит в секрете. В разговоре с журналистами знаменитость рассказала, почему отказывается от участия в шоу, даже если ей предлагают заплатить большие деньги. 

Так, когда Наргиз предложили стать гостьей Леры Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион", она не задумываясь отказалась. Певица призналась, что хочет запомниться своей музыкой, а не скандалами. Артистка уверена, что подобные передачи просто унижают артиста как личность, пишет "ВокругТВ". 

"Меня очень долго зазывают на все эти замечательные программы. Там, "Секрет на миллион". Я считаю, что это очень низко. Предлагают большие деньги. Не хотим, не будем. Должна же быть какая-то загадал в человеке, а в женщине особенно", – объяснилась Наргиз. 

Певица также добавила, что она делиться с поклонниками тем, чем считает нужным, а подобные "постановки" – это не для нее. 

Напомним, что ранее Наргиз Закирова устроила публичные разборки с Владимиром Жириновским, который назвал певицу "чудищем и обезьяной". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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