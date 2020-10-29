Минаев обматерил Андрееву после ее слов о коронавирусе

Минаев обматерил Андрееву после ее слов о коронавирусе
Екатерина Андреева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Писателя удивило, как поспешно люди могут менять позицию

Сергей Минаев не смог пройти мимо скандального инцидента с Екатериной Андреевой. Ведущая "Первого канала" заявила, что ношение масок страшнее самого коронавируса, за что тут же была записана в "коронаскептики". А бизнесмена такое лицемерие буквально взбесило. Ему показалось странным, что по ТВ ведущие госканалов рассказывают страшные вещи про COVID-19, а потом в своих личных микро-блогах заявляют обратное.

Высказывая свое негативное отношение к действиям телеведущей, писатель не стеснялся в выражениях и даже прибегал к нецензурной брани.

"Так ломать себя об колено…", – удивляется Минаев в передаче на своем канале в "Ютуб".

По мнению знаменитости, такое поведение может обернуться биполярным расстройством. Сергей искренне не понимает, как с экранов телевизоров на десятки миллионов людей можно вещать одну позицию, а у себя в соцсетях отстаивать другую. Минаев признался, что сам бы не выдержал такой жизни и сошел бы с ума.


Так бурно бизнесмен отреагировал на заявление Андреевой о том, что ситуация с COVID-19 в России слишком "раздута" властями, и на самом деле все не настолько плохо. Кстати, за это высказывание ведущая уже получила порцию негатива от Владимира Познера.

Ольга ФЕДОРОВА

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