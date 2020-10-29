"Мы слишком разные": Тодоренко рассказала о проблемах с Топаловым

"Мы слишком разные": Тодоренко рассказала о проблемах с Топаловым
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая пооткровенничала с сестрой певца

Регина Тодоренко не раз признавалась, что счастлива в браке с Владом Топаловым. Супруги воспитывают сына Майкла и часто делятся трогательными фотографиями в социальных сетях. Ведущая решила рассказать о всех трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться. 

В своем последнем интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Топаловой, звезда "Орла и решки" призналась, что они с мужем – слишком разные люди. Часто ее избраннику, которого Тодоренко назвала сложным и непростым человеком, необходимо "выплеснуть яд". 

Тогда сестра певца поинтересовалась, как же телеведущей все-таки удается находить подход к супругу. Тодоренко ответила, что уверенность в себе позволяет ей не реагировать на обидные слова в свой адрес. 

"Я понимаю, что он это говорит не потому, что так думает, а потому, что в тот момент ему хочется задеть меня. Если бы я была закомплексованным человеком, я бы обижалась. А так его колкие слова просто не проникают в мое сердце", – призналась телеведущая. 

Сама родственница Топалова считает, что секрет их счастливого брака в том, что на "любое его гав-гав" Тодоренко отвечает "хи-хи, ха-ха". 

Ранее Регина Тодоренко заинтриговала своих поклонников высказыванием о пополнении в семье. По словам телеведущей, "это действительно скоро произойдет".

Юлия МИХАЙЛОВА

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