Телеведущая пооткровенничала с сестрой певца

Регина Тодоренко не раз признавалась, что счастлива в браке с Владом Топаловым. Супруги воспитывают сына Майкла и часто делятся трогательными фотографиями в социальных сетях. Ведущая решила рассказать о всех трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

В своем последнем интервью, которое вышло на ютуб-канале Алины Топаловой, звезда "Орла и решки" призналась, что они с мужем – слишком разные люди. Часто ее избраннику, которого Тодоренко назвала сложным и непростым человеком, необходимо "выплеснуть яд".

Тогда сестра певца поинтересовалась, как же телеведущей все-таки удается находить подход к супругу. Тодоренко ответила, что уверенность в себе позволяет ей не реагировать на обидные слова в свой адрес.

"Я понимаю, что он это говорит не потому, что так думает, а потому, что в тот момент ему хочется задеть меня. Если бы я была закомплексованным человеком, я бы обижалась. А так его колкие слова просто не проникают в мое сердце", – призналась телеведущая.

Сама родственница Топалова считает, что секрет их счастливого брака в том, что на "любое его гав-гав" Тодоренко отвечает "хи-хи, ха-ха".

Ранее Регина Тодоренко заинтриговала своих поклонников высказыванием о пополнении в семье. По словам телеведущей, "это действительно скоро произойдет".