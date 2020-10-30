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За расследование смерти Валентины Легкоступовой взялись правоохранители – родные полагают, что к трагедии причастен муж певицы Юрий Фирсов. Подробностями последней встречи, когда артистку нашли после рокового "падения", поделилась дочь Анетта Бриль.
Как и ранее говорила подруга звезды, родные поехали к Легкоступовой без предупреждения: Фирсов все время искал отговорки, почему супруга не выходит на связь. Исполнительница хита "Ягода-малина" была в адекватном состоянии, но дочь заметила некоторую заторможенность.
"У мамы был так называемый светлый промежуток после травмы. Наступает момент, когда вроде все хорошо. А потом – резкое ухудшение",
– поведала Бриль. При этом Легкоступова никогда не жаловалась на Фирсова. Дочь предположила, что певица была запугана, ведь эксперты оценили действия яхтсмена как абьюзивные – то есть можно сказать, что звезда столкнулась с психологическим насилием.
Анетта добавила: всеми вопросами стал заниматься Юрий. Он организовывал концерты, получал за них гонорары и даже угрожал детям супруги.
"Он начал бросаться на брата [Матвея – прим. ред.] с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и без документов",
– рассказала жуткие подробности дочь в интервью "Комсомольской правде".
Девушка также подтвердила информацию о найденной в окровавленном полотенце гантеле, а также то, что в ванной упасть было невозможно. Бриль заключила: следы крови были также на постельном белье и на полу. Сейчас все улики оправлены на экспертизу.
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