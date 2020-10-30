Дочь поведала о странном состоянии Легкоступовой во время последней встречи

Дочь поведала о странном состоянии Легкоступовой во время последней встречи
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследница подозревает, что певица была запугана мужем

За расследование смерти Валентины Легкоступовой взялись правоохранители – родные полагают, что к трагедии причастен муж певицы Юрий Фирсов. Подробностями последней встречи, когда артистку нашли после рокового "падения", поделилась дочь Анетта Бриль.

Как и ранее говорила подруга звезды, родные поехали к Легкоступовой без предупреждения: Фирсов все время искал отговорки, почему супруга не выходит на связь. Исполнительница хита "Ягода-малина" была в адекватном состоянии, но дочь заметила некоторую заторможенность.

"У мамы был так называемый светлый промежуток после травмы. Наступает момент, когда вроде все хорошо. А потом – резкое ухудшение",

– поведала Бриль. При этом Легкоступова никогда не жаловалась на Фирсова. Дочь предположила, что певица была запугана, ведь эксперты оценили действия яхтсмена как абьюзивные – то есть можно сказать, что звезда столкнулась с психологическим насилием.

Анетта добавила: всеми вопросами стал заниматься Юрий. Он организовывал концерты, получал за них гонорары и даже угрожал детям супруги.

"Он начал бросаться на брата [Матвея – прим. ред.] с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и без документов",

рассказала жуткие подробности дочь в интервью "Комсомольской правде".

Девушка также подтвердила информацию о найденной в окровавленном полотенце гантеле, а также то, что в ванной упасть было невозможно. Бриль заключила: следы крови были также на постельном белье и на полу. Сейчас все улики оправлены на экспертизу.

Карина СИРАЗОВА

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