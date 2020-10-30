Телеведущая ответила на слухи о беременности

Ксения Бородина – мать двоих детей. В своем инстаграм-аккаунте телеведущая выложила фотографию, намекающую на то, что она снова беременна.

На фотографии одетая в джинсы и свободную футболку Бородина придерживает рукой большой "импровизированный" живот. Звезда "Дома-2" таким образом решила позабавить своих подписчиков и ответить на слухи о том, что она вновь готовится стать мамой, которые в последнее время распространялись в Сети.

"Журналисты и "правдаПаблики", бегом к роддому. Ребетеночек на подходе", – шутливо написала Ксения.

Пользователи Сети поддержали юмор бизнесвумен и принялись угадывать количество детей, а также их пол.

"Да там тройня точно", "Остренький живот. Точно пацан", "Ой, Ксю, сына ждешь, наконец-то", – прокомментировали поклонники Бородиной.

К обсуждениям присоединился и нынешний супруг Ксении Курбан Омаров.

"А я думаю, че это меня Теона кроликом ушастым рисует. Дочка не знала, как намекнуть. Кто папа, я спрашиваю?!" – пошутил он.

Напомним, первым мужем телеведущей был бизнесмен Юрий Будагов. Пара познакомилась на Comedy Club. В 2009 году на свет появилась дочь Маруся. Но брак долго не продержался – в 2011 году супруги развелись.

Вторым супругом Ксении стал бизнесмен Курбан Омаров. В 2015 году они сыграли свадьбу, и уже в декабре бизнесвумен родила еще одну дочь Теону.

Ранее стало известно о том, что Курбан Омаров высказался о разрыве с Ксенией Бородиной.