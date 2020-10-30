Экс-солистка "ВИА Гры" впервые высказалась о романе с Меладзе

Экс-солистка "ВИА Гры" впервые высказалась о романе с Меладзе
Эрика Герцег. Фото: instagram.com/erikaherceg/
Артистка сильно переживала из-за сплетен вокруг ее сотрудничества с продюсером

В мае этого года стало известно о том, что Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры". Недавно певица дала свое первое большое интервью. В разговоре с блогером Тимуром Балымбетовым экс-солистка популярного трио прокомментировала слухи о связи с Константином Меладзе.

Артистка вот уже три года состоит в отношениях с неким бизнесменом. Имя суженого Эрика предпочитает держать в тайне. Герцег рассказала, что когда появилась ложная информация о ее романе с Меладзе, возлюбленный понял все правильно.

"Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут, и сказал: "Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!", – отметила она.

Артистка призналась, что распускаемые сплетни сильно ударили по ней. Когда девушка впервые прочитала новости в СМИ, она не смогла сдержать эмоций.

"Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула", - поделилась Эрика.

Также певица высказалась о Вере Брежневой. Долгое время по Сети ходили слухи, будто именно она поспособствовала уходу Герцег, так как ревновала к ней Константина. Эрика отметила, что Брежнева – мудрая женщина, которой попросту некогда и незачем плести интриги.

Ранее стало известно о том, что Эрика Герцег покинула Россию и отправилась в Казахстан. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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