Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
В мае этого года стало известно о том, что Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры". Недавно певица дала свое первое большое интервью. В разговоре с блогером Тимуром Балымбетовым экс-солистка популярного трио прокомментировала слухи о связи с Константином Меладзе.
Артистка вот уже три года состоит в отношениях с неким бизнесменом. Имя суженого Эрика предпочитает держать в тайне. Герцег рассказала, что когда появилась ложная информация о ее романе с Меладзе, возлюбленный понял все правильно.
"Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут, и сказал: "Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!", – отметила она.
Артистка призналась, что распускаемые сплетни сильно ударили
по ней. Когда девушка впервые прочитала новости в СМИ, она не смогла сдержать
эмоций.
"Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула", - поделилась Эрика.
Также певица высказалась о Вере Брежневой. Долгое время по Сети ходили слухи, будто именно она поспособствовала уходу Герцег, так как ревновала к ней Константина. Эрика отметила, что Брежнева – мудрая женщина, которой попросту некогда и незачем плести интриги.
Ранее стало известно о том, что Эрика Герцег покинула Россию и отправилась в Казахстан.
Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ
Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"