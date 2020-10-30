"Противен": Дюжева в парике раскритиковали за роль в "Тоболе"

"Противен": Дюжева в парике раскритиковали за роль в "Тоболе"
Дмитрий Дюжев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер из "Бригады" не смог передать образ императора, считают зрители

На Первом канале вышел новый исторический сериал "Тобол", где Дмитрий Дюжев исполнил одну из главных ролей. Актер предстал перед зрителями в образе Петра I, однако не всем понравилось такое перевоплощение. Артиста раскритиковали в Сети.

Картину сняли по роману Алексея Иванова. Фильм 2018 г. не получил высокой оценки зрителей, то же произошло с сериалом. Однако на этот раз главным недостатком, по мнению публики, стал подбор актеров. В Сети написали, что Дюжеву не удалось вжиться в роль российского императора.

"Дюжев в роли Петра I – это перебор", "Денег тратят государственных много, а фильмы получаются одноразовые", "Я не могу смотреть на него после его конфликтов, например, в аэропорту... противен",

– отметили зрители. В комментариях также добавили, что несмотря на костюмы и атмосферу, все равно на экране появляется Дюжев, а не исторический персонаж, передает "Киноафиша".

Некоторые написали, что актер раздражает из-за своей скандальной репутации, поэтому его игрой не удается насладиться. Но были и те, кто решил заступиться за артиста.

"Дюжев не стал копировать игру тех, кто уже играл Петра. Он создал своего Петра. И режиссер с ним согласился. Вообще, играть историческую значимую личность – дело неблагодарное",

приводит комментарий зрителя "Собеседник".

Напомним, несколько лет назад Дюжев заявил, что зрители заслуживают смотреть дешевые и бездарные сериалы. Это произошло после скандала в аэропорту.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Трансвестит в парике!
Андрей
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Напомним, несколько лет назад Дюжев заявил, что зрители заслуживают смотреть дешевые и бездарные сериалы. Так сам в таком и снялся, гуамно полное.
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