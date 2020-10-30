Актер из "Бригады" не смог передать образ императора, считают зрители

На Первом канале вышел новый исторический сериал "Тобол", где Дмитрий Дюжев исполнил одну из главных ролей. Актер предстал перед зрителями в образе Петра I, однако не всем понравилось такое перевоплощение. Артиста раскритиковали в Сети.

Картину сняли по роману Алексея Иванова. Фильм 2018 г. не получил высокой оценки зрителей, то же произошло с сериалом. Однако на этот раз главным недостатком, по мнению публики, стал подбор актеров. В Сети написали, что Дюжеву не удалось вжиться в роль российского императора.

"Дюжев в роли Петра I – это перебор", "Денег тратят государственных много, а фильмы получаются одноразовые", "Я не могу смотреть на него после его конфликтов, например, в аэропорту... противен",

– отметили зрители. В комментариях также добавили, что несмотря на костюмы и атмосферу, все равно на экране появляется Дюжев, а не исторический персонаж, передает "Киноафиша".

Некоторые написали, что актер раздражает из-за своей скандальной репутации, поэтому его игрой не удается насладиться. Но были и те, кто решил заступиться за артиста.

"Дюжев не стал копировать игру тех, кто уже играл Петра. Он создал своего Петра. И режиссер с ним согласился. Вообще, играть историческую значимую личность – дело неблагодарное",

– приводит комментарий зрителя "Собеседник".

Напомним, несколько лет назад Дюжев заявил, что зрители заслуживают смотреть дешевые и бездарные сериалы. Это произошло после скандала в аэропорту.