"Полный абсурд": Соседов готов судиться с "Первым" из-за скандала с шоу "Голос"

"Полный абсурд": Соседов готов судиться с "Первым" из-за скандала с шоу "Голос"
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Критик возмущен тем, что руководство телеканала посягает на свободу слова

Недавно стало известно о том, что Первый канал готовит судебный иск против Станислава Садальского, Сергея Соседова и Максима Сурайкина. Причиной стала их критика в адрес музыкального шоу "Голос", которую руководство телеканала посчитало клеветой. Ответ Садальского и Соседова не заставил себя долго ждать.

Садальский отметил, что ему не страшны судебные разбирательства.

"Ой, да пускай судятся! Почту за честь!" – заявил актер.

Соседов также выразил свою точку зрения на этот счет.

"Это полный абсурд! Я не имею права высказывать свое мнение? Они совсем оборзели?!" – вспылил критик.

Сергей посоветовал руководству Первого канала ознакомиться с Конституцией, ведь она провозглашает свободу слова, передает "Вечерняя Москва".

Соседов сообщил, что недавно он поддержал инициативу ульяновского депутата закрыть шоу "Голос" из-за нечестного судейства и подтасовки голосов. Это и задело представителей "Первого".

"Мы не знаем, каким образом подсчитывают голоса на этом шоу, если их, конечно, подсчитывают! Мы вправе не верить шоу "Голос", – отметил он.

Критик выразил готовность выступить в суде и повторить сказанное. 

Ранее появилась информация о том, что Первый канал намерен защитить репутацию телепроекта. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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