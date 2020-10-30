Стало известно о жизни музыканта во время романа с Орбакайте

Новыми героями передачи "Судьба человека" стали Владимир Пресняков-старший и его супруга Елена. Звездная пара рассказала, как складывались отношения их единственного сына Владимира с Кристиной Орбакайте.

Пресняков и Орбакайте познакомились на "Голубом огоньке". Владимир подошел к Примадонне и попросил разрешения отвезти Кристину на танцы. Алла Борисовна отпустила дочь. По мере того, как развивались отношения между молодыми людьми, они начали все больше времени проводить вместе.

Спустя некоторое время Владимир и Кристина стали жить у родителей музыканта. Алла Борисовна переживала, что они доставляют неудобства. Однако родители Преснякова были не против того, чтобы пара жила у них.

Периодически Пресняков и Орбакайте оставались у Примадонны. Вскоре Пугачева начала жаловаться на молодого музыканта. Дело в том, что по утрам Владимир любил играть на рояле, не давая Алле Борисовне спать. Привычка будущего зятя выводила ее из себя, но вскоре певица успокаивалась.

В 1991 году у возлюбленных родился сын Никита. Сейчас он играет в кино и занимается музыкой.

Говоря о разрыве пары, Пресняков-старший отметил, что в этом был виноват его сын.

"Он хотел, чтобы Кристина была и мама, и хозяйка. А Кристина хотела проявлять себя на сцене, а ему это не нравилось", – рассказал Владимир Петрович.

Еще одной причиной расставания стала влюбчивость Преснякова-младшего. Кристине часто рассказывали о похождениях ее суженого, что, несомненно, не могло не повлиять на отношения.

Ранее стало известно, что Владимир Пресняков потерял близкого друга. Певец тяжело переживал его смерть.