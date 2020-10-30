Актер ограничил свой круг общения

После смерти Софии Владимиру Конкину приходится прилагать немалые усилия, чтобы держаться. Актер из "Места встречи изменить нельзя" уверен: история не обошлась без криминала, однако самое важное для него сейчас – выяснить правду. Об состоянии заслуженного артиста рассказала Ольга Казаченко.

"Я видела Владимира Алексеевича буквально на днях: он, конечно, очень подавлен",

– поделилась Казаченко. Она добавила, что на съемках шоу Конкин сторонился лишнего общения – ему сейчас очень тяжело.

А вот сама Ольга считает, что трагедия, которая произошла с 32-летней Софией, совершенно случайна. В отличие от адвокатов семьи артиста, Казаченко не видит мотивов для убийства.

По ее словам, на погибшую свалилось очень многое: "Она не жила, а выживала". Девушка была несчастна: дочке актера приходилось тянуть на себе всю семью, отношения с избранником были странными, кроме того, общение с отцом было тоже непростым. Это и подкосило Софию, добавила Ольга в разговоре с "Собеседником".

Близкие погибшей подозревают в убийстве ее молодого человека, Михаила Серова. А вот возлюбленный Софии заявил, что трагедия, наоборот, выгодна семье Конкина.