Умер известный певец

Умер известный певец
Фото: pixabay.com
Артист скончался на 78-м году жизни

Исполнитель авторской песни, Михаил Кане умер в Петербурге. Печальным известием поделился его аккомпаниатор.

Александр Городницкий сообщил, что певца больше нет. И добавив, что тот долго и тяжело болел, рассказал, как они познакомились, каким человеком был артист. В заключение он передал соболезнование родственникам и близким скончавшегося.

В соцсети многие выразили сожаление, что не стало такого замечательного и талантливого человека:

"Как все это печально. Уходят, уходят... Какие люди, какие имена..."

Михаил Кане родился 1 мая 1943 года. В школе при доме культуры научился играть на гитаре. Закончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. С середины 1960-х годов вел концерты и выступал в клубе "Восток".

Был автором и ведущим на радио "Шансон" в Санкт-Петербурге, членом жюри Грушинского фестиваля. Лауреат Художественной премии "Петрополь". 

Полина ДОРОЖКИНА

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