Свадьбу влюбленные сыграли в Вене

Ольга Серябкина впервые вышла замуж. Избранником 35-летней певицы стал 32-летний Георгий Начкебия, ее бывший концертный директор и сын грузинского бизнесмена. Об этом стало известно журналистам.

Свадьбу влюбленные сыграли в Альпах, около столицы Австрии Вены. На торжество и праздничный ужин были приглашены немногие близкие пары. Такое место выбрали, потому что эта страна – вторая родина Начкебии.

Как сообщила Себяркина изданию Vogue, которое опубликовало кадры с торжества, она не хотела устраивать шумиху, поэтому скрывала подробности своей личной жизни.

"Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом",

– призналась певица, добавив, что в какой-то момент они поняли, что их сотрудничество переросло в нечто большее.

Для свадьбы Серябкина выбрала сразу три свадебных платья. Личность же новоиспеченного супруга артистки, который работал на продюсерский центр Макса Фадеева, вычислил портал "Супер".