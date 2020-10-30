Музыкант вспомнил случай из прошлого

Вчера старшему сыну Игоря Крутого исполнилось 39 лет. На своей инстаграм-странице музыкант опубликовал видео и текст, посвященные Николаю.

Крутой отметил, что время пролетело очень быстро, и он не заметил, как наследник вырос.

"Казалось, только вчера я встречал маленького Кольку из роддома на Пироговке", – вспомнил артист.

Музыкант признался, что из-за его развода с Еленой Бутумой сыну пришлось несладко. Хотя композитор старался сделать все, чтобы сильно не травмировать психику ребенка.

Также Игорь Яковлевич вспомнил забавный случай, связанный с сыном. Однажды Крутого вместе с Николаем пригласили сняться в какой-то передаче. Там присутствовали и другие звезды – Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, Игорь Тальков, Алла Пугачева и другие.

Узнав о том, что в программе будет присутствовать Примадонна, композитор придумал план. Он хотел очаровать Аллу Борисовну с помощью сына, а затем добиться того, чтобы артистка исполнила его песню.

"Готовя и инструктируя маленького сына перед съемкой, сказал ему: "Если тебя спросят, кто твой любимый артист, ответишь – Алла Пугачева", - рассказал музыкант.

Однако как только наступил момент Х, Николай заявил, что его любимым исполнителем является Юрий Антонов.

"Так Колька чуть не "уничтожил" папину карьеру, оставшись при этом принципиальным и непоколебимым", – вспомнил Крутой.

Композитор отметил, что гордится своим наследником, а также поблагодарил его за двух внучек – Кристину и Маргариту.

Ранее Игорь Крутой почтил память близкого друга.