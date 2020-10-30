Ефремов отказался отбывать срок в Чувашии

Артист решил, что в прежнем месте ему будет лучше

Осужденный Михаил Ефремов выразил желание отбывать свой тюремный срок в прежнем месте, в хозобслуживании СИЗО-5 в Москве. Такой информацией поделилась член ОНК в столице Марина Литвинович.

Она отметила, что во время визита ОНК в СИЗО члены комиссии пришли к выводу о том, что условия содержания заключенных лучше, чем в чувашской колонии, куда осужденного актера хотели этапировать ранее. Здесь осужденные проживают в комнатах и могут каждый вечер созваниваться с родственниками.

Литвинович добавила, что практически все зеки, работающие в отделе хозобслуживания, имеют право на досрочное освобождение, о чем написала в своем аккаунте в соцсети "Фейсбук". 

Ранее Литвинович сообщила, что один из заключенных побрил Ефремова налысо. Сам актер остался доволен новой прической.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Стала известна причина задержки строительства "Северного потока - 2"

России незачем спешить с укладкой труб

Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей