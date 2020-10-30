Артист решил, что в прежнем месте ему будет лучше

Осужденный Михаил Ефремов выразил желание отбывать свой тюремный срок в прежнем месте, в хозобслуживании СИЗО-5 в Москве. Такой информацией поделилась член ОНК в столице Марина Литвинович.

Она отметила, что во время визита ОНК в СИЗО члены комиссии пришли к выводу о том, что условия содержания заключенных лучше, чем в чувашской колонии, куда осужденного актера хотели этапировать ранее. Здесь осужденные проживают в комнатах и могут каждый вечер созваниваться с родственниками.

Литвинович добавила, что практически все зеки, работающие в отделе хозобслуживания, имеют право на досрочное освобождение, о чем написала в своем аккаунте в соцсети "Фейсбук".

Ранее Литвинович сообщила, что один из заключенных побрил Ефремова налысо. Сам актер остался доволен новой прической.