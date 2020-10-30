Место Примадонны заняла бывшая участница "Евровидения"

Россияне больше не считают Аллу Пугачеву лучшей эстрадной артисткой. В опросе 2020 года Примадонна оказалась на втором месте, уступив лидерство своей более молодой коллеге.

Самой любимой певицей стала Полина Гагарина – она обогнала народную артистку на целых 5%. На третьем месте оказалась Валерия. По 3% получили Лариса Долина и София Ротару.

А вот лучшим певцом россияне назвали Филиппа Киркорова. В тройку лидеров также попали Николай Басков и Сергей Лазарев. Исследование провел ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Кстати, Киркоров стал лидером и прошлого года. Сейчас певец не общается со своей бывшей женой, однако недавно он заявил, что потеснил ее на российской эстраде. Поп-король сказал: теперь тренды задает он, хотя раньше эта роль принадлежала Примадонне.

Сама же исполнительница хита "Арлекино" почти все свое время посвящает семье. Певица занимается воспитанием Лизы и Гарри, которые в этом году пошли в первый класс. Семейные кадры часто публикует муж звезды Максим Галкин.