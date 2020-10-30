Пугачева лишилась статуса самой любимой певицы в России

Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Место Примадонны заняла бывшая участница "Евровидения"

Россияне больше не считают Аллу Пугачеву лучшей эстрадной артисткой. В опросе 2020 года Примадонна оказалась на втором месте, уступив лидерство своей более молодой коллеге.

Самой любимой певицей стала Полина Гагарина – она обогнала народную артистку на целых 5%. На третьем месте оказалась Валерия. По 3% получили Лариса Долина и София Ротару.

Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

А вот лучшим певцом россияне назвали Филиппа Киркорова. В тройку лидеров также попали Николай Басков и Сергей Лазарев. Исследование провел ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Кстати, Киркоров стал лидером и прошлого года. Сейчас певец не общается со своей бывшей женой, однако недавно он заявил, что потеснил ее на российской эстраде. Поп-король сказал: теперь тренды задает он, хотя раньше эта роль принадлежала Примадонне.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Сама же исполнительница хита "Арлекино" почти все свое время посвящает семье. Певица занимается воспитанием Лизы и Гарри, которые в этом году пошли в первый класс. Семейные кадры часто публикует муж звезды Максим Галкин.

Карина СИРАЗОВА

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Не надо высказываться от имени всех россиян. Эти старухи уже давно в прошлом.
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