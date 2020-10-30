Мэтра не стало на 57-м году жизни

Дирижер Александр Ведерников умер в пятницу. Эту трагическую новость сообщили журналисты, не уточнив причину смерти.

Как пишет портал Classical Music News, руководитель Михайловского театра, в котором он работал с 2019-го, родился в столице России в творческой семье. Его родителями были солист Большого театра Александра Ведерников и пианистки Наталии Гуреевой.

Ведерников-младший получил образование в Московской консерватории по профилю оперно-симфонического дирижирования. Музыкант трудился в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, был сотрудником Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Восемь лет Ведерников был главным дирижером Большого театра. На этом карьерные достижения мэтра не заканчиваются. Например, он руководил оркестром королевской оперы в Дании.

