Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Дирижер Александр Ведерников умер в пятницу. Эту трагическую новость сообщили журналисты, не уточнив причину смерти.
Как пишет портал Classical Music News, руководитель Михайловского театра, в котором он работал с 2019-го, родился в столице России в творческой семье. Его родителями были солист Большого театра Александра Ведерников и пианистки Наталии Гуреевой.
Ведерников-младший получил образование в Московской консерватории по профилю оперно-симфонического дирижирования. Музыкант трудился в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, был сотрудником Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Восемь лет Ведерников был главным дирижером Большого театра. На этом карьерные достижения мэтра не заканчиваются. Например, он руководил оркестром королевской оперы в Дании.
России незачем спешить с укладкой труб
Поддерживая союзника, Лондон прикрывает и собственные провалы