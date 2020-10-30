Телеведущая не привыкла к буйному нраву некоторых гостей

В эфире программы "Давай поженимся" нередко происходят различные неожиданные ситуации. То герои устраивают потасовки, то шокируют своими странными выходками. Несмотря на то, что звезда шоу Лариса Гузеева является матерой телеведущей, некоторые инциденты поражают даже ее.

Сегодня по Первому каналу покажут свежий выпуск "Давай поженимся". На официальной странице передачи в "Инстаграм" опубликовали несколько фрагментов шоу.

Героиней программы стала эффектная блондинка. Девушка рассказала, что развелась со своим супругом из-за того, что он попросту сел ей на шею.

"В этой семье я имела статус мужика", – рассказала героиня.

Пока женщина зарабатывала деньги, ее супруг пристрастился к алкоголю. Он начал выпивать все чаще, что окончательно убедило девушку в необходимости развода.

Главной неожиданностью для всех стало то, что мужчина пришел на передачу. Между ним и еще одним мужчиной, который пришел бороться за сердце блондинки, завязалась потасовка. Муж героини решил разобраться с претендентами на ее сердце прямо в студии, но охрана быстро пресекла инцидент. Увиденное шокировало Ларису Гузееву. На лице телезвезды читались страх и недоумение.

Ранее стало известно о том, что Гузеева вместе со своей соведущей Розой Сябитовой попали под раздачу со стороны жениха программы.