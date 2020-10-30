Грабители пробрались на дачу певицы

София Ротару лишилась имущества на шесть миллионов после происшествия в Крыму. "Хуторянку" обокрали несколько лет назад. О неприятном происшествии журналистам рассказал сосед певицы.

Артистка очень любила проводить время в Ялте и даже купила участок в поселке Никита. В своем доме звезда часто принимала гостей: к ней приезжали в том числе Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Виктор Янукович. При этом Ротару всегда с уважением относилась к жителям поселка: здоровалась с соседями, а по ночам старалась не шуметь.

Однако около двух-трех лет назад в дом певицы ворвалась грабители и вынесли имущество на шесть миллионов. Оперативники опрашивали жителей поселка. "Мутная история", – поделился сосед Ротару по даче.

Он также добавил, что кража произошла, когда артистки не было дома – певица не приезжает в Крым с 2014 года. Кроме того, ходят слухи, что теперь София Михайловна и вовсе продает свой особняк, пишет "Собеседник".

Сейчас София Ротару проводит время с семьей под Киевом. Артистка выходит на связь редко, как говорил ее сын, готовит новые песни. Недавно наследник показал свежее фото "хуторянки".