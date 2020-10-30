Ротару обокрали в Крыму на 6 миллионов - СМИ

Ротару обокрали в Крыму на 6 миллионов - СМИ
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Грабители пробрались на дачу певицы

София Ротару лишилась имущества на шесть миллионов после происшествия в Крыму. "Хуторянку" обокрали несколько лет назад. О неприятном происшествии журналистам рассказал сосед певицы.

Артистка очень любила проводить время в Ялте и даже купила участок в поселке Никита. В своем доме звезда часто принимала гостей: к ней приезжали в том числе Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Виктор Янукович. При этом Ротару всегда с уважением относилась к жителям поселка: здоровалась с соседями, а по ночам старалась не шуметь.

Однако около двух-трех лет назад в дом певицы ворвалась грабители и вынесли имущество на шесть миллионов. Оперативники опрашивали жителей поселка. "Мутная история", – поделился сосед Ротару по даче.

Он также добавил, что кража произошла, когда артистки не было дома – певица не приезжает в Крым с 2014 года. Кроме того, ходят слухи, что теперь София Михайловна и вовсе продает свой особняк, пишет "Собеседник".

Сейчас София Ротару проводит время с семьей под Киевом. Артистка выходит на связь редко, как говорил ее сын, готовит новые песни. Недавно наследник показал свежее фото "хуторянки".

Фоторепортаж
Пугачева лишилась статуса самой любимой певицы в России
Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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