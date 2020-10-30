Защитник считает, что это связано со скандалом вокруг наследства Баталова

Вчера стало известно о том, что подозреваемую в присвоении наследства покойного Баталова Наталию Дрожжину избили. Адвокат актрисы прокомментировал данную ситуацию.

По мнению защитника, это могло произойти как раз из-за скандала с наследством.

"Просто избили возле подъезда. Что стало причиной? Наверное, вот эти все события, которые вокруг происходят", – высказался Кучерена.

Он отметил, что сейчас Дрожжина находится в безопасности. Артистка приходит в себя после случившегося, передает "Пятый канал".

Напомним, ранее супруга звезды кинокартины "Москва слезам не верит" Гитана Леонтенко заявила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин присвоили себе недвижимость и деньги актера. Якобы пара заставила вдову подписать документы. Говоря о скандале, ведущий Дмитрий Березин предположил, что жена Баталова страдает от деменции.