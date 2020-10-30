Комната отдыха и досрочный выход: стало известно о привилегиях Ефремова в СИЗО

Комната отдыха и досрочный выход: стало известно о привилегиях Ефремова в СИЗО
Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Новые условия заключения артиста будут лучше нынешних

Михаил Ефремов останется в московском СИЗО "Водник" – осужденного просто переведут в другое помещение, если администрация это одобрит. В этом случае актера даже ждут определенные привилегии по сравнению с теми условиями, в которых он живет сейчас, рассказала член ОНК Марина Литвинович.

Комната в хозизоляторе намного просторнее, с окнами без решеток. Но самое главное – санузел будет находиться отдельно. Сейчас же Ефремова содержат в камере с туалетом прямо на месте.

Помимо этого у заключенных есть возможность проводить свободное от работы время в комнате отдыха, где стоит телевизор. По вечерам можно разговаривать по телефону, а несколько раз в месяц – видеться с родственниками лично.

В московском СИЗО также есть спортивная площадка и церковь, а по территории можно перемещаться без сопровождения. Медицинское обслуживание в столичном изоляторе тоже значительно лучше.

Литвинович подчеркнула, что у Ефремова даже есть шанс выйти на свободу досрочно при добросовестной работе.

"Насколько я знаю, практически 100 процентов заключенных в московских изоляторах освобождаются условно-досрочно",

рассказала правозащитница в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, адвокат Ефремова опроверг слухи о том, что актер заказал для сокамерников фаршированного яблоками гуся.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Стала известна причина задержки строительства "Северного потока - 2"

России незачем спешить с укладкой труб

США используют Великобританию в борьбе с Россией - эксперт

Поддерживая союзника, Лондон прикрывает и собственные провалы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1089 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей