Новые условия заключения артиста будут лучше нынешних

Михаил Ефремов останется в московском СИЗО "Водник" – осужденного просто переведут в другое помещение, если администрация это одобрит. В этом случае актера даже ждут определенные привилегии по сравнению с теми условиями, в которых он живет сейчас, рассказала член ОНК Марина Литвинович.

Комната в хозизоляторе намного просторнее, с окнами без решеток. Но самое главное – санузел будет находиться отдельно. Сейчас же Ефремова содержат в камере с туалетом прямо на месте.

Помимо этого у заключенных есть возможность проводить свободное от работы время в комнате отдыха, где стоит телевизор. По вечерам можно разговаривать по телефону, а несколько раз в месяц – видеться с родственниками лично.

В московском СИЗО также есть спортивная площадка и церковь, а по территории можно перемещаться без сопровождения. Медицинское обслуживание в столичном изоляторе тоже значительно лучше.

Литвинович подчеркнула, что у Ефремова даже есть шанс выйти на свободу досрочно при добросовестной работе.

"Насколько я знаю, практически 100 процентов заключенных в московских изоляторах освобождаются условно-досрочно",

– рассказала правозащитница в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, адвокат Ефремова опроверг слухи о том, что актер заказал для сокамерников фаршированного яблоками гуся.