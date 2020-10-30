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Михаил Ефремов останется в московском СИЗО "Водник" – осужденного просто переведут в другое помещение, если администрация это одобрит. В этом случае актера даже ждут определенные привилегии по сравнению с теми условиями, в которых он живет сейчас, рассказала член ОНК Марина Литвинович.
Комната в хозизоляторе намного просторнее, с окнами без решеток. Но самое главное – санузел будет находиться отдельно. Сейчас же Ефремова содержат в камере с туалетом прямо на месте.
Помимо этого у заключенных есть возможность проводить свободное от работы время в комнате отдыха, где стоит телевизор. По вечерам можно разговаривать по телефону, а несколько раз в месяц – видеться с родственниками лично.
В московском СИЗО также есть спортивная площадка и церковь, а по территории можно перемещаться без сопровождения. Медицинское обслуживание в столичном изоляторе тоже значительно лучше.
Литвинович подчеркнула, что у Ефремова даже есть шанс выйти на свободу досрочно при добросовестной работе.
"Насколько я знаю, практически 100 процентов заключенных в московских изоляторах освобождаются условно-досрочно",
– рассказала правозащитница в беседе с "Комсомольской правдой".
Напомним, адвокат Ефремова опроверг слухи о том, что актер заказал для сокамерников фаршированного яблоками гуся.
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