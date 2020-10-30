Балетмейстеру было 82 года

Сегодня, 30 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге ушел из жизни экс-солист Мариинского театра, преподаватель и балетмейстер Геннадий Селюцкий. Ему было 82 года.

В официальном аккаунте Мариинки в "Инстаграм" опубликовали пост, посвященный Селюцкому.

"Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам выдающегося артиста и педагога", – говорится в публикации.

Геннадий Селюцкий окончил Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, а в 1956 году стал участником труппы Кировского театра.

Он принимал участие в "Лебедином озере", "Спящей красавице", "Спартаке" и других классических постановках. С 1963 Селюцкий преподавал, в 2002 году получил звание профессора.

Напомним, что сегодня также стало известно о смерти известного дирижера.