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Сегодня, 30 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге ушел из жизни экс-солист Мариинского театра, преподаватель и балетмейстер Геннадий Селюцкий. Ему было 82 года.
В официальном аккаунте Мариинки в "Инстаграм" опубликовали пост, посвященный Селюцкому.
"Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам выдающегося артиста и педагога", – говорится в публикации.
Геннадий Селюцкий окончил Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, а в 1956 году стал участником труппы Кировского театра.
Он принимал участие в "Лебедином озере", "Спящей красавице", "Спартаке" и других классических постановках. С 1963 Селюцкий преподавал, в 2002 году получил звание профессора.
Напомним, что сегодня также стало известно о смерти известного дирижера.
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