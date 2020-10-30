Звездный наследник решил не идти по стопам матери

Настоящая легенда советской и российской эстрады Тамара Гвердцители так и не обрела семейное счастье с любимым мужчиной. Однако всю теплоту родственных уз она получает от своего единственного наследника Сандро (Александра).

Певица считает сына главным мужчиной своей жизни и очень гордится его достижениями. Сандро появился в браке знаменитости с грузинским режиссером Георгием Кахабришвили. Первое время пара была счастлива, но на десятом году жизни наследника семья распалась по взаимному согласию.

Однако Гвердцители окружила любимого сына теплом, заботой и своей материнской любовью компенсировала отсутствие полной семьи.

Сандро решил не связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Наследник певицы рос музыкально развитым ребенком, однако эта сфера не привлекла его.

Популярность Тамары Михайловны обеспечила Сандро достойным будущим. Он отучился в американской школе, потом переехал в Англию. Сейчас Александр живет в Лондоне. Он преподает в известном лондонском университете, пишет книги.

Сандро достиг отличных результатов в научной сфере и стал гордостью матери. У Кахабришвили есть возлюбленная, но узами брака наследник знаменитой певицы пока себя связывать не спешит, напоминает автор канала "Wellnesso.RU" в "Яндекс.Дзен".

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