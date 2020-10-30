"Сколько нежности": вдова Табакова показала трогательный семейный снимок

"Сколько нежности": вдова Табакова показала трогательный семейный снимок
Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники признались, что им очень не хватает артиста

Два года назад не стало Олега Табакова. Его жена Марина Зудина до сих пор тяжело переживает потерю мужа и иногда публикует семейные кадры, которые всегда вызывают исключительно теплые эмоции у подписчиков актрисы. 

В этот раз звезда сериала "Содержанки" опубликовала фотографию, на которой запечатлены они с мужем и их маленькая дочка. Табаков сидит за рулем и трогательно прижимает к себе свою наследницу, а Зудина положила руку на плечо своего возлюбленного и с нежностью смотрит на мужа и дочь. 

"Любовь – это счастье! Счастье– это любовь", – подписала снимок актриса, отметив, что фотография была сделала в 2015 году. 

Поклонники Зудиной поблагодарили ее за такой трогательный снимок и признались, что им тоже очень не хватает Олега Павловича. "Очень его не хватает, вечная память!", "Я обожаю смотреть у Вас такие семейные фото, а тем более с Великим Олегом Табаковым", "Какое счастье, что это было. Пусть Господь бережёт вашу семью",  "Марина, спасибо, что делитесь такими душевными фото", "Какая счастливая семья! Как же не хватает чудесного Олега Павловича!", "Какая тёплая фотография!", "Сколько нежности и счастья", – написали в комментариях. 

Напомним, что пара поженилась в 1995 году. Зудина подарила режиссеру и актеру сына Павла и дочь Марию. 

С прошлого года появляется все больше странных слухов о личной жизни Марины Зудиной. Ранее вдову Табакова заметили в компании нового "избранника". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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