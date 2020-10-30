Артистку весьма удивили публикации в прессе

Имя прославленной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной последнее время появляется на страницах журналов только в связи с очередным скандалом. Буквально на днях поползли слухи, что 82-летняя знаменитость вновь собирается стать мамой и для этих целей подыскивает суррогатную мать. Однако для самой звезды такие известия стали неожиданностью.

Когда Лидия Николаева узнала, какие разговоры ведутся за ее спиной, ее возмущению не было предела. Артистка считает такие выдумки "чудовищными". Федосеева-Шукшина напомнила, что и имеющимся детям много времени не уделяла, поэтому о появлении новых наследников у нее и мыслей не было.

"Надо в сумасшедший дом отправлять с этим заявлением", – передает негодование народной артистки "Пятый канал".

Звезда рассказала, что о публикациях в прессе узнала от знакомого, который позвонил поинтересоваться, что подвигло пожилую женщину задуматься о пополнении семейства.

Очередные сплетни вокруг знаменитости появились после заявления ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник. Та рассказывала, что звездное семейство Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова заинтересовал опыт Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, и они тоже хотят воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Кстати, совсем недавно в Сети поползли слухи о том, что 82-летняя актриса обзавелась молодым поклонником. По некоторым данным, обольстителю не больше 40 лет. Парочку застукали в одном из столичных кафе, в котором актриса и ее спутник отлично проводили время, смеялись, фотографировались и целовались.

