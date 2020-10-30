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Родители Владимира Преснякова побывали на популярном шоу, где сделали немало сенсационных заявлений. Так, Елена Преснякова призналась, что однажды прошла через аборт, решив, что ее отношениям с Владимиром Пресняковым-старшим пришел конец.
Артисты живут в браке уже более полувека, однако за это время бывало всякое. В молодости в их паре был серьезный кризис – влюбленным пришлось расстаться. Владимира прельстило деловое предложение пианиста Бориса Рычкова, и он на некоторое время покинул свою избранницу, уехав в другой город.
Вскоре композитор понял, что больше не может без любимой женщины, и вернулся обратно. Однако за время разрыва Елена успела избавиться от ребенка, так как очень испугалась перспективы воспитывать его в одиночестве.
Певица до сих пор замаливает грех юности. Она сильно сожалеет о своем решении и многое отдала бы, что повернуть время вспять и оставить ребенка.
"Даже когда в церковь иду, обязательно ставлю свечку за малыша", – призналась знаменитость в студии шоу "Судьба человека".
В откровенной беседе звездная пара также рассказала, как складывались отношения их единственного сына Владимира Преснякова с Кристиной Орбакайте. В разрыве влюбленных родители винят своего наследника.
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