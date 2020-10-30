Юморист по-прежнему находится в больнице

На этой неделе Евгений Петросян экстренно лег в больницу. Изначально, когда комик пожаловался на недомогание и слабость, у него начали подозревать коронавирус. Первый тест оказался положительным, поэтому артист решил сдать повторный, чтобы точно во всем убедиться. Сейчас Петросян по-прежнему находится под контролем врачей, а его адвокат решил высказаться о самочувствии подопечного.

В разговоре с журналистами Сергей Жорин рассказал, что сейчас юморист хорошо себя чувствует, у него есть аппетит, пишет "LIFE".

"Новостей, которые могли бы порадовать Елену Степаненко, к счастью, нет", – пошутил правозащитник.

Адвокат также объяснил нахождение Петросяна в больнице тем, что юморист решил просто перестраховаться, потому что из-за возраста находится в группе риска.

Напомним, что не так давно Евгений Петросян вновь стал отцом. Молодая жена артиста родила ему сына. Мальчика назвали Ваган.

Однако пользователи сомневаются в том, что Брухунова действительно любит комика. Не так давно знакомая девушки в беседе с журналистами призналась, что у молодой супруги Петросяна есть любовник.

