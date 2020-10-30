Степаненко не обрадуется: адвокат раскрыл подробности о состоянии Петросяна

Степаненко не обрадуется: адвокат раскрыл подробности о состоянии Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист по-прежнему находится в больнице

На этой неделе Евгений Петросян экстренно лег в больницу. Изначально, когда комик пожаловался на недомогание и слабость, у него начали подозревать коронавирус. Первый тест оказался положительным, поэтому артист решил сдать повторный, чтобы точно во всем убедиться. Сейчас Петросян по-прежнему находится под контролем врачей, а его адвокат решил высказаться о самочувствии подопечного. 

В разговоре с журналистами Сергей Жорин рассказал, что сейчас юморист хорошо себя чувствует, у него есть аппетит, пишет "LIFE".

"Новостей, которые могли бы порадовать Елену Степаненко, к счастью, нет", – пошутил правозащитник. 

Адвокат также объяснил нахождение Петросяна в больнице тем, что юморист решил просто перестраховаться, потому что из-за возраста находится в группе риска.

Напомним, что не так давно Евгений Петросян вновь стал отцом. Молодая жена артиста родила ему сына. Мальчика назвали Ваган.

Однако пользователи сомневаются в том, что Брухунова действительно любит комика. Не так давно знакомая девушки в беседе с журналистами призналась, что у молодой супруги Петросяна есть любовник. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Академик Черский" готов приступить к укладке "Северного потока-2"

Судно прошло модернизацию, а его экипаж потренировался в новых для себя условиях работы в море

Россия жестко ответила на претензии Японии по Курилам – Sohu

Американское вооружение не поможет Токио решить территориальный спор с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей