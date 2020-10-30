Главная сваха страны объяснила, почему не хочет отмотать время назад

В последнее время Роза Сябитова любит поговорить со своими поклонниками на откровенные темы, которые многих волнуют. В этот раз соведущая Ларисы Гусевой в шоу "Давай поженимся!" поинтересовалась у своих подписчиков, хотели бы они вернуть молодость.

Сама Сябитова призналась, что вряд ли бы вернулась на несколько лет назад, потому что в ее нынешнем возрасте ей комфортнее.

"Мне нравится моя жизнь сейчас. И главное преимущество моего возраста в том, что в любых ситуациях сначала думаешь, потом делаешь. Это, кстати, полезный навык не только после 50", – подчеркнула знаменитость.

Примечательно, что пост на тему молодости телеведущая сопроводила фотографией, на которой она запечатлена в более юном возрасте. На Сябитовой, которую из-за огненного цвета волос в комментариях прозвали "рыжей бестией", надет официальный костюм и она строго смотрит в камеру.

В комментариях поклонники завалили главную сваху комплиментами в поделились своим мнением. "Очень хорошо запомнилась речь Ларисы Гузеевой, что если предложат вернуться в возраст 23 года или вместо этого сесть в тюрьму – она ответила, что лучше отсидит", "Нет, немного продлить, да, но не вернуть", "Рыжая бестия", "Какая стройная", "Розочка, как говорят, старость не радость, а молодость гадость, вот бы в молодости мозги и опыт которые сейчас, цены бы не было", – отметили пользователи "Инстаграма".

Ранее Сябитова призналась, что боится увольнения из шоу "Давай поженимся!", поэтому намерена держаться за роль главной телесвахи обеими руками.

