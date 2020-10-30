Заключенные восстали против Ефремова

Заключенные восстали против Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Арестанты считают, что актер не сможет работать в хозотряде

Актер Михаил Ефремов захотел отбывать срок в Москве, работая при этом в специальном хозотряде СИЗО. Однако других заключенных перспектива трудиться вместе с актером явно не обрадовала. 

Другие сотрудники хозотряда переживают, что артист вряд будет выполнять всю работу в полном объеме. Да и смотреть на то, что известный актер таскает баки, моет полы и подметают двор заключенным не очень хочется. 

"Я считаю, что он просто не справится. При этом сотрудникам будет неловко постоянно делать ему замечания. Другим осужденным отряда придется выполнять часть работы за него, а они и так сильно устают", – рассказал источник во ФСИН журналистам "Московской газеты".

Другие "хозники" отмечают, что Ефремов вряд ли впишется в их коллектив, потому что он не владеет профессией, которая смогла бы пригодиться при работе в хозяйстве. На качестве работы могут также сказаться и проблемы со здоровьем. 

Ранее стало известно, в каких условиях будет содержаться Михаил Ефремов. Если одобрит администрация, актер останется в московском СИЗО "Водник" и его переведут в более просторное помещение. Жить он будет в камере с окнами без решеток, а вечерами будет иметь возможность смотреть телевизор и разговаривать по телефону. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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