Оскал телеведущей взбудоражил публику

Ксения Собчак, у которой никогда не было проблем с самоиронией, предстала перед многомиллионной аудиторией подписчиков в виде восставшей из мертвых ведьмы. В таком образе скандальная артистка предпочитает отмечать Хэллоуин.

На лице у знаменитости проступают искусно нанесенные визажистом "трупные пятна". Глаза Ксении неестественного белесого цвета. Все это великолепие Собчак записала на видео и выложила в Сеть. На ролике, собравшем несколько сотен тысяч просмотров только за первые пару часов, пересохшие губы ведущей неожиданно растягиваются в хищной улыбке и обнажают полусгнившие остатки зубов.

Впрочем, возможно это не праздничный макияж, а всего лишь "маска" из "Инстаграм". В любом случае, подписчики звезды по достоинству оценили ее образ.

"Ксю, ходи так всегда", "Твою красоту ничем не испортишь", "Это Собчак без косметики?", "Когда наконец можешь быть собой", "Ты и так, как зомби", "Показала настоящую себя", – упражняются в остроумии пользователи Сети.

Кстати, недавно Ксения Собчак позволила себе весьма грубое высказывание. Ведущая не смогла сдержаться после новостей о тотальном локдауне.

