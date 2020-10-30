"Богиня": Королева снялась без штанов и в золотых сапогах

"Богиня": Королева снялась без штанов и в золотых сапогах
Наташа Королева. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото вызвало бурные споры в обществе

Оскандалившаяся на истории с изменой мужа Наташа Королева не перестает подогревать интерес к своей персоне. Сегодня она решила побаловать подписчиков откровенным снимком. Звезда предстала перед публикой с открытой грудью и без штанов. Многих смелый кадр привел в восторг, однако нашлись и те, кто заподозрил, что вся красота снимка – заслуга фоторедактора.

На свежем фото исполнительница хита "Маленькая страна" позирует на высоком металлическом кресле. Из одежды на знаменитости только черное боди с глубоким разрезом на груди. Изюминка образа – высокие сапоги золотого цвета с металлическим отливом. Сверху накинута кожаная куртка, которую звезда спустила с плеч. 


Мнения пользователей Сети разделились. Многие восхитились новым изображением любимой артистки, а некоторые обвинили 47-летнюю Королеву в увлечении фотошопом.  

"Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан фотошопа", "Да фотошоп делает чудеса", "Классная старушка", – брызжут ядом недоброжелатели.

А вот поклонники Наташи считают, что негативные комментарии оставляют завистники, а певица – настоящая красавица, которая "всегда выглядит, как богиня".

Кстати, недавно по браку Королевой и Тарзана нанесли новый удар. Выяснилось, что отношения танцора с еще одной избранницей длились полтора года.

Ольга ФЕДОРОВА

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