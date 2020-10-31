"Зачем я это делал?": Якубович прыгнул из окна

"Зачем я это делал?": Якубович прыгнул из окна
Леоднид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/GlobalLookPress/www.globallookpress.com
Ведущий "Поле чудес" едва не повредил себе позвоночник

Леонид Якубович стал гостем Ивана Урганта в его вечернем шоу. Бессменный ведущий "Поле чудес", который в этом году отметил 75-летие, вспомнил о шокирующей ситуации, которая произошла с ним во время съемок рекламного ролика. 

Леонид Аркадьевич поделился с ведущим, что сюжеты он придумывает сам. Более того, Якубович самостоятельно выполняет необходимые трюки. Правда, один из них чуть не закончился плачевно. 

В одном из рекламных роликов ведущий капитал-шоу решил прыгнуть со второго этажа. Изначально Якубовичу показалось, что ничего сложного в этом трюке нет, однако в итоге он чуть не получил серьезную травму позвоночника. 

"Чуть спину себе не поломал. Хотя зачем я это делал?", – со смехом вспоминает Якубович. 

Ранее Леонид Аркадьевич вспомнил о самом дорогом подарке за всю историю шоу "Поле чудес". Однажды участник передачи, который был ветераном, подарил ведущему портсигар, пробитый пулей. Эта вещь однажды спасла мужчине жизнь, просто потому, что лежала у сердца. Якубович такой подарок принять не смог. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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