Шоумен решил, что будет справедливо увеличить гонорары всем артистам после ковида

Дмитрий Шепелев рассказал, что имеет привычку раз год обязательно делать полный медицинский осмотр своего организма. В этот раз знаменитости пришлось сдавать тест на антитела. Результаты удивили телеведущего.

Когда он получил результаты, стало известно, что в крови телеведущего выработалось "много антител".

"У меня много антител, а значит я переболел Ковид 19. Я не знаю как и когда это произошло – последний раз я болел в январе", – поделился Шепелев со своими поклонниками.

Ведущий программы "Ты как я" даже пошутил, что артисты, которые переболели коронавирусом, должны получать зарплату вдвое больше, чем знаменитости без антител.

В комментариях пользователи социальной сети пожелали Шепелев здоровья и порадовались, что болезнь прошла бессимптомно. "Будьте здоровы!", "А как с антителами у членов семьи? Очень интересно узнать", "Мои поздравления!! Здоровый телом здоровый духом!", "Надеюсь руководство канала намёк поняли", "Дима! Не болейте! Берегите себя!", "Отличная новость", – написали поклонники.

Ранее бывший муж Жанны Фриске пожаловался на неоплачиваемую работу. Оказалось, что телеведущему предложили разработать новый проект, а после принять в нем участие. Но проблема заключалась в том, что платить никто за это не собирался. Объяснили это тем, что Шепелев должен гордиться тем, что работает в команде профессионалов. Ведущего такое предложение крайне возмутило, о чем он резко высказался на своей странице в "Инстаграм".