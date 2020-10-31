СМИ: исполнительница хита "Мальчик мой" впала в кому

СМИ: исполнительница хита "Мальчик мой" впала в кому
Светлана Владимирская. Фото: Виталий Иванов/ИТАР-ТАСС
Журналисты выяснили, куда пропала звезда 90-х

Светлана Владимирская, чье имя было у всех на слуху пару десятков лет назад, давно ведет закрытый образ жизни. А в последнее время и вовсе пропала. Выяснилось, что у популярной в девяностые певицы были серьезные проблемы со здоровьем. Недавно ее состояние ухудшилось, певицу госпитализировали.

Сейчас исполнительница известнейшей некогда песни "Мальчик мой" – в коме. Об этом сообщает сайт Popcake, ссылаясь на данные источника в медицинских кругах. Как выяснил журналист издания, Владимирскую госпитализировали в Курагинскую районную больницу (Красноярский край). О состоянии звезды рассказала одна из медсестер, которая работает в медучреждении.

"…её состояние сильно ухудшилось, она в коме. О диагнозе никто не говорит. К ней никого не пускают",

рассказала собеседница издания.

В больницу Владимирская попала еще две недели назад, говорится в сообщении. Других подробностей об артистке пока нет. Официально эту информацию пока не подтвердили – близкие певицы не делали никаких заявлений.

Вести о госпитализации Владимирской действительно появлялись в СМИ две с лишним недели назад. Тогда стало известно, что у нее коронавирусная пневмония. В больницу артистку забрали на вертолете из религиозной общины, которую называют "сектой Виссариона". В ней она состоит очень давно – с конца девяностых. Владимирской 51 год, у нее четверо детей: три дочери и сын.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Армения взмолилась о помощи: Пашинян написал Путину

Премьер обеспокоен приближением боевых действий к границам страны

В день гибели малайзийского "Боинга" в Донбассе находился украинский "Бук"

Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей