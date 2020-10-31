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Светлана
Владимирская, чье имя было у всех на слуху пару десятков лет назад, давно ведет закрытый образ жизни. А в последнее время и вовсе пропала. Выяснилось, что у популярной в
девяностые певицы были серьезные проблемы со здоровьем. Недавно ее состояние
ухудшилось, певицу госпитализировали.
Сейчас исполнительница известнейшей некогда песни "Мальчик мой" – в коме. Об этом сообщает сайт Popcake, ссылаясь на данные источника в медицинских кругах. Как выяснил журналист издания, Владимирскую госпитализировали в Курагинскую районную больницу (Красноярский край). О состоянии звезды рассказала одна из медсестер, которая работает в медучреждении.
"…её состояние сильно ухудшилось, она в коме. О диагнозе никто не говорит. К ней никого не пускают",
– рассказала собеседница издания.
В больницу Владимирская попала еще две недели назад, говорится в сообщении. Других подробностей об артистке пока нет. Официально эту информацию пока не подтвердили – близкие певицы не делали никаких заявлений.
Вести о госпитализации Владимирской действительно появлялись в СМИ две с лишним недели назад. Тогда стало известно, что у нее коронавирусная пневмония. В больницу артистку забрали на вертолете из религиозной общины, которую называют "сектой Виссариона". В ней она состоит очень давно – с конца девяностых. Владимирской 51 год, у нее четверо детей: три дочери и сын.
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