Журналисты выяснили, куда пропала звезда 90-х

Светлана Владимирская, чье имя было у всех на слуху пару десятков лет назад, давно ведет закрытый образ жизни. А в последнее время и вовсе пропала. Выяснилось, что у популярной в девяностые певицы были серьезные проблемы со здоровьем. Недавно ее состояние ухудшилось, певицу госпитализировали.



Сейчас исполнительница известнейшей некогда песни "Мальчик мой" – в коме. Об этом сообщает сайт Popcake, ссылаясь на данные источника в медицинских кругах. Как выяснил журналист издания, Владимирскую госпитализировали в Курагинскую районную больницу (Красноярский край). О состоянии звезды рассказала одна из медсестер, которая работает в медучреждении.

"…её состояние сильно ухудшилось, она в коме. О диагнозе никто не говорит. К ней никого не пускают",

– рассказала собеседница издания.

В больницу Владимирская попала еще две недели назад, говорится в сообщении. Других подробностей об артистке пока нет. Официально эту информацию пока не подтвердили – близкие певицы не делали никаких заявлений.

Вести о госпитализации Владимирской действительно появлялись в СМИ две с лишним недели назад. Тогда стало известно, что у нее коронавирусная пневмония. В больницу артистку забрали на вертолете из религиозной общины, которую называют "сектой Виссариона". В ней она состоит очень давно – с конца девяностых. Владимирской 51 год, у нее четверо детей: три дочери и сын.