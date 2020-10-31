"Произведение искусства": Плетнева перестала скрывать взрослую дочь

"Произведение искусства": Плетнева перестала скрывать взрослую дочь
Анна Плетнева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица крайне редко выкладывает фотографии своих детей в социальных сетях

Анна Плетнева не очень любит говорить о своей личной жизни, а детей и вовсе старается держать подальше от любопытных глаз поклонников и СМИ. Однако в этот раз солистка группы "Винтаж" решила сделать исключение. 

Певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм" серию снимков семнадцатилетней дочери Варвары. Девушка с длинными медными волосами примерила полупрозрачное мамино платье нежно-голубого цвета. 

"Уже можно.. взрослая", – подписала кадры Анна Плетнева. В комментариях пользователи отметили, что наследница певицы растет копией своей звездной мамы.

"Аня, ты просто завод красоты", "Копия мама", "Аня, у тебя должно быть 300 детей! Ты же наполняешь мир прекрасным", "Если бы я не знал, что это Ваша дочка, то подумал бы, что вы сёстры", "Произведение искусства, всё самое лучшее взяла от мамы Ани", "Это ведь вторая Аня Плетнева, так похожа!"

– отметили восхищенные фанаты солистки коллектива "Винтаж". 

Напомним, что Анна Плетнева – многодетная мама. Она воспитывает двух дочерей и сына. Варвару она родила в первом браке от мужчины, о котором мало что известно. В 2006 году от второго мужа Кирилла Сырова певица родила девочку Марию, а в 2009 году на свет появился сын, которого назвали в честь отца. 

Ранее артистка поделилась кадрами "секретного" видео со своей свадьбы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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