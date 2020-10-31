Умер Шон Коннери

Умер Шон Коннери
Шон Коннери. Фото: ts3/ZUMAPRESS.com//www.globallookpress.com
Легендарному актеру было 90 лет

Американские СМИ сообщают о смерти Шона Коннери. Печальная новость появилась сегодня, 31 октября.

О кончине знаменитого актера сообщает The Spectator Index. Причины смерти исполнителя роли Джеймса Бонда пока неизвестны. Сообщение об уходе британского артиста появилось и у издания Variety.

 

 

Шон Коннери сыграл более чем в семи десятках фильмов. Однако настоящую любовь зрителей и огромную популярность он получил благодаря бондиане. Легендарного Джеймса Бонда Коннери сыграл семь раз. Любимец публики удостоился даже рыцарского титула – он получил его в 2000-м году.

Слухи о проблемах со здоровьем периодически появлялись в прессе. В начале 90-х СМИ писали, что у Коннери рак горла, позже писали о тайном лечении, однако актер опроверг эти домыслы.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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