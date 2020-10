Американские СМИ сообщают о смерти Шона Коннери. Печальная новость появилась сегодня, 31 октября.

О кончине знаменитого актера сообщает The Spectator Index. Причины смерти исполнителя роли Джеймса Бонда пока неизвестны. Сообщение об уходе британского артиста появилось и у издания Variety.

JUST IN: James Bond actor Sean Connery has died at the age of 90