Легендарному актеру было 90 лет

Американские СМИ сообщают о смерти Шона Коннери. Печальная новость появилась сегодня, 31 октября.

О кончине знаменитого актера сообщает The Spectator Index. Причины смерти исполнителя роли Джеймса Бонда пока неизвестны. Сообщение об уходе британского артиста появилось и у издания Variety.

JUST IN: James Bond actor Sean Connery has died at the age of 90 — The Spectator Index (@spectatorindex) October 31, 2020

Шон Коннери сыграл более чем в семи десятках фильмов. Однако настоящую любовь зрителей и огромную популярность он получил благодаря бондиане. Легендарного Джеймса Бонда Коннери сыграл семь раз. Любимец публики удостоился даже рыцарского титула – он получил его в 2000-м году.

Слухи о проблемах со здоровьем периодически появлялись в прессе. В начале 90-х СМИ писали, что у Коннери рак горла, позже писали о тайном лечении, однако актер опроверг эти домыслы.



