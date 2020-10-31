"Это выглядит странно": Воля высмеял молодящегося Киркорова

"Это выглядит странно": Воля высмеял молодящегося Киркорова
Павел Воля. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист жестко раскритиковал короля поп-музыки за попытки найти общий язык с молодежью

Павел Воля в своем последнем выпуске жестко высмеял представителей старшего поколения российской эстрады, которые "молодятся" и все активнее сотрудничают с молодыми блогерами. 

Особенно досталось Филиппу Киркорову, который не так давно выпустил совместный трек с избранником Ольги Бузовой Давидом Манукяном. По мнению резидента Comedy Club, попытки звезд шоу-бизнеса делать коллаборации с молодежью выглядят, мягко говоря, странно. Да и аудитория у представителей разных поколений тоже разная. 

Прошелся Воля и по Николаю Баскову, который в последнее время часто снимает забавные видео в "Тик-Ток", а недавно записал песню с успешным блогером Даней Милохиным. Комик обратился к парню и призвал его поскорее бежать от "натурального блондина", иначе тот его "высушит и выпьет".

"Когда взрослые состоявшиеся люди лезут к молодежи, это всегда выглядит странно. Меня это не интересует. Хочу обратиться к тебе, Киркоров, и к тебе, Басков. Держитесь, мужики, надо держаться, не ведитесь на это все",  

заявил Павел Воля в своем выступлении, которое было опубликовано на официальном ютуб-канале юмористической передачи. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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