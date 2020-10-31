Артист уже больше месяца не может вылечиться

Иван Краско заразился коронавирусом почти сразу после своего юбилея: 23 сентября ему исполнилось 90 лет. Актер поделился неутешительнми новостями о своем здоровье.

Народному артисту, который отказался от госпитализации, решили сделать рентген. Оказалось, что у него поражено 45% легких.

"Врачи запаниковали, все запричитали", – поделился актер с журналистами.

Однако сам он старается сохранять позитивный настрой и верит, что скоро пойдет на поправку, передает "Собеседник.ру". Краско считает, что столь большое поражение легких связано с тем, что в свои 90 лет артист продолжает активно курить. Он пообещал, что станет меньше курить, а может и вовсе перестанет.

Свой отказ от госпитализации Иван Иванович объяснил тем, что не хочет обременять государство, да и дома ему спокойнее и комфортнее. Рядом с ним сейчас находятся его дети и бывшая жена - Наталья Николаевна Вяль, которая ухаживает за Краско и следит, чтобы он пил все необходимые лекарства.

Большего всего артиста беспокоит слабость, поэтому большую часть времени он лежит и смотрит телевизор. Краско обратился к поклонникам и призвал их не паниковать и соблюдать масочный режим. "Это же не так трудно", – подытожил Иван Иванович.

Ранее актер рассказал, что прямо перед началом съемок в "Бандитском Петербурге" у него случился инфаркт.