Врачи запаниковали: у Краско обнаружили серьезное поражение легких

Врачи запаниковали: у Краско обнаружили серьезное поражение легких
Иван Краско. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист уже больше месяца не может вылечиться

Иван Краско заразился коронавирусом почти сразу после своего юбилея: 23 сентября ему исполнилось 90 лет. Актер поделился неутешительнми новостями о своем здоровье. 

Народному артисту, который отказался от госпитализации, решили сделать рентген. Оказалось, что у него поражено 45% легких. 

"Врачи запаниковали, все запричитали", – поделился актер с журналистами. 

Однако сам он старается сохранять позитивный настрой и верит, что скоро пойдет на поправку, передает "Собеседник.ру". Краско считает, что столь большое поражение легких связано с тем, что в свои 90 лет артист продолжает активно курить. Он пообещал, что станет меньше курить, а может и вовсе перестанет. 

Свой отказ от госпитализации Иван Иванович объяснил тем, что не хочет обременять государство, да и дома ему спокойнее и комфортнее. Рядом с ним сейчас находятся его дети и бывшая жена - Наталья Николаевна Вяль, которая ухаживает за Краско и следит, чтобы он пил все необходимые лекарства. 

Большего всего артиста беспокоит слабость, поэтому большую часть времени он лежит и смотрит телевизор. Краско обратился к поклонникам и призвал их не паниковать и соблюдать масочный режим. "Это же не так трудно", – подытожил Иван Иванович. 

Ранее актер рассказал, что прямо перед началом съемок в "Бандитском Петербурге" у него случился инфаркт. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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