Певица ответила на вопросы поклонников в Инстаграм

Анна Седокова решила пообщаться с фанатами и раскрыла некоторые подробности своей жизни. Артистка откровенно ответила на множество вопросов, которые волнуют ее поклонников.

Среди тем обсуждения были личные отношения. Так, один из подписчиков спросил у Седоковой, стоит ли пытаться обычному парню завоевать сердце такой успешной женщины, как она.

"Что делать парню с зп 50 тр, если любит такую как ты? Стоит подкатить?)"

– написал мужчина.

"А вы уверенны, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно.)))",

– ответила Седокова в сторис (орфография и пунктуация сохранены).

Вероятно, Анна имела в виду размер своего месячного заработка.

Отметим, что надеяться поклонникам Седоковой, увы, сейчас не на что. Сердце певицы уже занято – не так давно она вновь стала счастливой супругой. Избранник звезды – спортсмен Янис Тимма.