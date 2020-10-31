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Анна Седокова решила пообщаться с фанатами и раскрыла некоторые подробности своей жизни. Артистка откровенно ответила на множество вопросов, которые волнуют ее поклонников.
Среди тем обсуждения были личные отношения. Так, один из подписчиков спросил у Седоковой, стоит ли пытаться обычному парню завоевать сердце такой успешной женщины, как она.
"Что делать парню с зп 50 тр, если любит такую как ты? Стоит подкатить?)"
– написал мужчина.
"А вы уверенны, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно.)))",
– ответила Седокова в сторис (орфография и пунктуация сохранены).
Вероятно, Анна имела в виду размер своего месячного заработка.
Отметим, что надеяться поклонникам Седоковой, увы, сейчас не на что. Сердце певицы уже занято – не так давно она вновь стала счастливой супругой. Избранник звезды – спортсмен Янис Тимма.
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