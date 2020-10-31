Сколько зарабатывает Седокова: певица назвала внушительную сумму

Сколько зарабатывает Седокова: певица назвала внушительную сумму
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица ответила на вопросы поклонников в Инстаграм

Анна Седокова решила пообщаться с фанатами и раскрыла некоторые подробности своей жизни. Артистка откровенно ответила на множество вопросов, которые волнуют ее поклонников.

Среди тем обсуждения были личные отношения. Так, один из подписчиков спросил у Седоковой, стоит ли пытаться  обычному парню завоевать сердце такой успешной женщины, как она.

"Что делать парню с зп 50 тр, если любит такую как ты? Стоит подкатить?)"

– написал мужчина.

"А вы уверенны, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000? Я думаю, вам будет слегка некомфортно.)))",

– ответила Седокова в сторис (орфография и пунктуация сохранены).

Вероятно, Анна имела в виду размер своего месячного заработка.

Фото: скриншот www.instagram.com/annasedokova

Отметим, что надеяться поклонникам Седоковой, увы, сейчас не на что. Сердце певицы уже занято – не так давно она вновь стала счастливой супругой. Избранник звезды – спортсмен Янис Тимма.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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