Галина Филимонова ушла из жизни в 76 лет

Актриса из легендарного фильма "А зори здесь тихие" скончалась в субботу, 31 октября. Печальная весть появилась в соцсетях – сообщение опубликовали в группе мастерской Юрия Красовского "Вконтакте". Долгое время Галина Филимонова работала педагогом мастерской.

"Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение",

– говорится в сообщении.

В Малом драматическом театре актриса служила с 1974 года. Звание заслуженной артистки она получила в 1993 году.

Причина смерти Филимоновой пока неизвестна. Когда и где пройдут прощание и похороны, также не сообщалось.