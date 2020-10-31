"Печальный день": умерла заслуженная артистка России

"Печальный день": умерла заслуженная артистка России
Фото: pixabay.com
Галина Филимонова ушла из жизни в 76 лет

Актриса из легендарного фильма "А зори здесь тихие" скончалась в субботу, 31 октября. Печальная весть появилась в соцсетях – сообщение опубликовали в группе мастерской Юрия Красовского "Вконтакте". Долгое время Галина Филимонова работала педагогом мастерской.

"Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение",

говорится в сообщении.

В Малом драматическом театре актриса служила с 1974 года. Звание заслуженной артистки она получила в 1993 году.

Причина смерти Филимоновой пока неизвестна. Когда и где пройдут прощание и похороны, также не сообщалось. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Армения взмолилась о помощи: Пашинян написал Путину

Премьер обеспокоен приближением боевых действий к границам страны

В день гибели малайзийского "Боинга" в Донбассе находился украинский "Бук"

Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей