Орбакайте раскритиковали за наряженную к Хэллоуину дочь

Отмечающая "чужой праздник" внучка Пугачевой вызвала раздражение у некоторых пользователей

Кристина Орбакайте в канун Дня всех святых выложила забавное видео с дочкой Клавдией. Девочка нарядилась на Хэллоуин летучей мышкой. На кадрах она рассказывает о своем костюме на английском и пугает маму, издавая шипящие звуки.



"Больше всех Хеллоуин любят дети! Клавуся заранее продумывает свой образ В этом году она-летучая мышка", – написала Орбакайте в своем Инстаграм.

Внучка Аллы Пугачевой в образе пришлась по душе не всем пользователям. Так, часть умилилась видео с радостным ребенком, комментарии оставили и звездные коллеги Кристины. Нашлись и недовольные тем, что девочка отмечает чужой праздник.

"Здравствуй, я твоя Мышка, я твоя Мышка и я тебя съем!" – написал Филипп Киркоров.

"Какая Клава красавица растет!", – отозвались поклонники Кристины.

Другие были более категоричны в суждениях.

"Дочь, безусловно хороша, наряд красивый, но лично я против этих новомодных праздников, не тому мы детей должны учить, есть масса традиционных праздников, добрых, правильных", "Отвратительный так называемый праздник", "не естественно подражать чужой культуре",

– высказались критики.

В комментариях разгорелся спор. За семейство вступились неравнодушные, указав, что Клавдия живет в Штатах, и ей это привычно.

"ничего, что ребёнок живет в Америке?))))" "Ну они же живут в Америке , а для них это как Новый Год у нас, кто ж откажется , да и у нас многие празднуют!" – заявили защитники Кристины и Клавдии.

Дочь Аллы Пугачевой часто делится семейными кадрами. Ранее она опубликовала видео редких минут отдыха с близкими.