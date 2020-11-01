Кабо ушла от мужа-миллионера в его юбилей

Кабо ушла от мужа-миллионера в его юбилей
Ольга Кабо. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Роскошный особняк остался у бывшего супруга

Второй брак Ольги Кабо закончился разводом. Артистка рассталась с миллионером Николаем Разгуляевым после 11 лет совместной жизни. Об этом стало известно журналистам.

Никулинский суд расторг отношения супругов 30 октября – в день 60-летия бизнесмена. Актрису с уже бывшим мужем заметили около здания суда. Вопрос с разделом имущества решился сразу: Кабо досталась квартира, а Разгуляеву – роскошный особняк в Подмосковье за 40 миллионов.

Кинозвезда перемены в жизни не комментирует, поэтому причина расставания неизвестна. Однако на развод подала именно Ольга. При этом поклонники давно подозревали, что в отношениях пары начались проблемы: актриса перестала публиковать совместные фото с Разгуляевым, отметили в программе "Ты не поверишь".

С первым супругом, бизнесменом Эдуардом Василишиным Кабо прожила семь лет. В браке появилась дочь Татьяна. Со вторым уже бывшим мужем артистка воспитывает сына Виктора. Экс-супруги впервые увиделись случайно – прошли мимо друг друга на улице и взглянули друг другу в глаза. После этого Разгуляев нашел, как связаться с Кабо, и больше они не расставались. Влюбленные сыграли свадьбу спустя несколько месяцев. 

Карина СИРАЗОВА

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