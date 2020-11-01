Был рядом во время болезни: Буланова поделилась деталями тайного романа

Был рядом во время болезни: Буланова поделилась деталями тайного романа
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Влюбленных познакомила подруга артистки

Вот уже год Татьяна Буланова встречается с новым возлюбленным. Певица держит имя избранника в секрете, но несмотря на это все же решилась раскрыть некоторые детали своей личной жизни.

На недавней презентации парфюма в Санкт-Петербурге артистка была не одна. Звезду сопровождал высокий мужчина в белой водолазке. Журналисты тут же заподозрили, что таинственный незнакомец – и есть возлюбленный Булановой. "Без комментариев", – рассмеялась певица, отвечая на вопрос.

Исполнительница хита "Не плачь" призналась, что ей с новым избранником очень комфортно вместе – они даже ни разу не поссорились за время карантина. А когда весной Буланова угодила в больницу с подозрением на инсульт, возлюбленный все время был рядом и буквально не отходил от ее постели.

По словам певицы, познакомила их подруга. Мужчина красиво ухаживал за звездой, окружив ее заботой и вниманием. Однажды он прислал за Татьяной машину, где артистку и человека, с которым она ехала, ждал букет цветов, кофе и выпечка. "Это мелочь абсолютная, но я не привыкла к такому вниманию. Это здорово", – говорила Буланова.

А вот о свадьбе популярная певица пока говорить не готова. "Я пока ничего вам на этот счет не могу сказать внятного, честно", – поделилась звезда в программе "Ты не поверишь".

Ранее Татьяна Буланова рассказала о знакомстве детей с ее новым возлюбленным.

Карина СИРАЗОВА

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